ASSE, PSG Mercato : Puel lance un appel à Adil Aouchiche

Le manager général de l’ ASSE a fait le point sur le dossier Adil Aouchiche, loin d'être conclu, alors qu’il est pressenti chez les Verts depuis des semaines.

ASSE : Puel, « Adil Aouchiche a un profil qui m'intéresse »

Après avoir visité les installations de l’ASSE et discuté avec Claude Puel et les dirigeants stéphanois, Adil Aouchiche n’a toujours pas signé avec le club ligérien. Il prend son temps pour étudier les autres propositions, dont celle de deux clubs allemands : le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Il n’est donc pas exclu qu'Adil Aouchiche tourne le dos à l’AS Saint-Étienne pour filer à l’étranger. Interrogé sur le dossier du milieu offensif de 18 ans, Claude Puel a été très peu bavard. Il a certes confirmé l’intérêt du staff technique et de l’ASSE, mais il n’a pas la réponse définitive de la pépite en fin de contrat au PSG. « Adil Aouchiche a un profil qui m'intéresse, et c'est globalement tout ce que je peux dire », a lâché le coach des Verts, en conférence de presse ce mercredi. Le technicien des Stéphanois indique qu'il préfère plutôt « parler des choses concrètes », déduisant ainsi que le transfert du joueur prometteur n’est pas encore acquis.

L'ASSE en attente de la réponse d'Adil Aouchiche

Claude Puel a rappelé par ailleurs que « beaucoup de clubs sont prêts à accueillir » Adil Aouchiche cet été. Il faut noter qu'en plus des clubs allemands, la Juventus en Serie A, le Stade Rennais et le LOSC en Ligue 1 sont sur les rangs pour le natif de Blanc-Mesnil. Vu les nombreux clubs aux trousses de ce dernier, l'ASSE semble avoir très peu de chance d'attirer la pépite dans le Forez. « Tout dépendra de lui », a glissé l’entraineur de Sainté, sans aucune certitude.