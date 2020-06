Borussia Mercato : Dortmund dévoile le prix de Sancho

Ultra décisif avec le Borussia Dortmund cette saison, Jadon Sancho ne manque pas de courtisants. Le Borussia Dortmund leur aurait dévoilé le prix à payer.

Jadon Sancho, c'est 130 M€

Toujours en lice pour faire revenir Jadon Sancho dans son pays natal, Manchester United serait, selon Sport Bild, le seul club en mesure de réaliser la transaction. En cause, le prix demandé par le Borussia Dortmund pour son numéro 7 : 130 M€ (estimé à 117 M€ sur Transfermarkt). Les Red Devils pourraient attendre, voire ne jamais passer à l'action. En effet, les Mancuniens ne prévoiraient pas de gros transfert s'ils ne réussissaient pas à décrocher une place en Ligue des Champions. C'est pourquoi, selon le média allemand, il y a peu de chances que les choses bougent avant le mois d'août.

Dortmund prêt à augmenter le salaire de Sancho

La possibilité que Jadon Sancho reste une saison de plus en Allemagne n'est pas à exclure. Il est en contrat jusqu'en 2022 avec le BVB, qui pourrait promettre un réel effort financier pour garder son ailier anglais. Son salaire mensuel de 500 000 €, pourrait être revu à la hausse. Sport Bild croit savoir que les dirigeants du Borussia Dortmund préparent une offre de 10 M€ annuels de salaire, soit plus de 830 000 € par mois. Au Borussia Dortmund, le joueur aux 20 buts et 20 passes décisives cette saison est assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, statut dont Manchester United ne peut pas encore jouir.