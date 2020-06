ASSE Mercato : Décision pour Loïc Perrin et Yohan Cabaye

On en sait un peu plus sur l’avenir de Loïc Perrin et de Yohan Cabaye à l’ ASSE. Claude Puel a donné plus de détails sur la situation des deux joueurs en fin de contrat.

ASSE : Loïc Perrin présent pour la finale de la Coupe de France

L’ASSE veut bien avoir Loïc Perrin et Yohan Cabaye dans son effectif pour disputer la finale de la Coupe de France contre le PSG, le 24 juillet. Leur contrat expire le 30 juin 2020, mais Claude Puel leur a proposé une prolongation de deux mois. Le capitaine de l’AS Saint-Étienne a repris les entrainements à L’Etrat en dehors du groupe. Et l’entraineur des Verts évoque une « éventualité de prolongation » pour lui. Une rallonge, juste pour jouer la finale contre le Paris Saint-Germain, il n’est pas encore question de la prolongation de son bail. « On lui a proposé de reprendre avec le groupe, avec la possibilité de préparer la finale, en sachant que ça ne présagerait en rien de ce qui se passerait après le match de Coupe », a précisé Claude Puel. C’est donc après la finale de la Coupe de France que l’ASSE prendra une décision définitive sur le futur de Loïc Perrin. « Après, on fera un nouveau point », a confirmé le coach des Stéphanois.

Cabaye n'a pas encore répondu à l'ASSE pour le bail de 2 mois

Concernant Yohan Cabaye, il a également reçu la proposition d’une rallonge de deux mois. Toutefois, il n’a pas encore donné son avis au staff de l’AS Saint-Étienne. « Nous avons proposé à Yohan Cabaye, on attend sa réponse », a indiqué Claude Puel. Arrivé libre chez les Verts l'été 2019, le milieu de terrain de 34 ans a signé pour une seule saison. Il a joué 21 matchs sous le maillot des Verts, dont 15 en Ligue 1, lors de l'exercice écourté.