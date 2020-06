Ex- Bordeaux Mercato : Souleymane Cissé rebondit en Suisse

Souleymane Cissé n’a pas tardé à se trouver un nouveau club. Après sa démission chez les Girondins de Bordeaux, il est le nouveau directeur sportif du FC Lausanne-Sport, club de D2 suisse.

Souleymane Cissé se relance à Lausanne-Sport

Près d’un mois après son départ des Girondins de Bordeaux, Souleymane Cissé a repris du service. Mercredi, le FC Lausanne-Sport a annoncé son arrivée en tant que directeur sportif du club helvète. Une fonction qu’il occupait déjà à Bordeaux jusqu’à sa démission en mai. Il quitte le club au scapulaire au moment où la direction des Girondins est en froid avec les Ultramarines. Cette frange de supporters ultras réclame le départ de King Street et de l’équipe dirigeante actuelle. La démission de Cissé avait été vue comme une première victoire pour les Ultras. Surtout que son rôle dans le possible transfert frauduleux de Thibault Klidjé reste à déterminer. En attendant, l’ancien attaquant ivoirien se réjouit du nouveau défi qui l’attend.

Bordeaux toujours à la recherche du successeur de Cissé

« Je suis heureux et fier de rejoindre le projet du FC Lausanne-Sport (…) Je suis prêt dès aujourd’hui à relever les défis qui me sont proposés. A nous de faire en sorte que le LS revienne au premier plan du football suisse », a déclaré Souleymane Cissé selon le site officiel du leader de D2 suisse. Alors que l’Ivoirien s’est trouvé un point de chute, Bordeaux ne lui a pas encore trouvé de remplaçant. Laurent Viaud (Angers), Henri Stambouli et Thomas Fernandez (Niort) ont été cités comme des candidats à sa succession.