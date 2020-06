FC Nantes : Attaque, Gourcuff et Kita d'accord sur un nom ?

Le FC Nantes souhaite se renforcer en attaque pour ce mercato estival. Opposés sur le profil de l’oiseau rare, Christian Gourcuff et Waldemar Kita pourraient finalement opter pour un joueur bien connu en Ligue 1.

Quel profil d’attaquant pour le FC Nantes cet été ?

Après avoir levé l’option d’achat de Moses Simon, le FC Nantes voudrait attirer un autre attaquant. Cette fois, le profil recherché est celui d’un avant-centre. Un profil qui n’est pas exactement celui de l’ancien joueur de Levante, même s’il a brillé dans le secteur offensif nantais cette saison en marquant un joli petit nombre de buts (9 réalisations et 8 passes décisives). Selon YohZe sur son compte Twitter, l'entraîneur Christian Gourcuff, qui espère « 2-3 arrivées » contre « probablement 8 à 10 départs pour avoir un groupe de 25 joueurs », envisage de signer « un attaquant technique, rapide qui se fond dans le collectif ». Quant au président Waldemar Kita, il « veut un NOM », entendez un joueur de classe internationale.

Une cible parfaite proposée

Quel joueur remplirait les critères au point de convaincre à la fois l’entraîneur du FC Nantes et son président ? YohZe croit avoir trouvé l’oiseau rare. « Perso on peut allier les 2 : Aboubakar », a proposé l’insider. Il s’agit de Vincent Aboubakar, ancien de Valenciennes et du FC Lorient, en fin de contrat avec le FC Porto en juin prochain. Récemment annoncé dans le viseur de l’ASSE et du Stade Rennais FC, l’international camerounais de 28 ans ne figure plus sur les tablettes de ces 2 formations, à en croire Manu Lonjon. Un boulevard pour Christian Gourcuff et Waldemar Kita ?