Manchester City : Blessure, Sergio Agüero opéré avec succès

Blessé lundi soir lors de la rencontre de Manchester City face à Burnely (5-0), Sergio Agüero a subi aujourd'hui une intervention chirurgicale à Barcelone.

La durée d'indisponibilité de Sergio Agüero pas encore connue

Lundi soir, Manchester City recevait Burnely en Premier League. Après avoir tiré au but, Sergio Agüero a ressenti des douleurs au genou droit, mais a continué à jouer. Ce n'est qu'en obtenant un penalty en fin de première mi-temps (transformé par Riyad Mahrez) que son genou a tourné lorsqu'il est tombé. Il a été remplacé par Gabriel Jesus. Aujourd'hui, l'international argentin (97 sélections, 41 buts) s'est fait opérer avec succès à Barcelone. "Tout s'est bien passé et je vais bientôt commencer ma convalescence. Merci beaucoup au Dr Cugat et à son équipe et à tous pour votre soutien" a écrit le meilleur buteur de l'histoire des Sky Blues (254 buts en 370 matchs) sur ses réseaux sociaux.

Pour pallier l'absence de Sergio Agüero, Pep Guardiola avait réfléchi à titulariser Gabriel Jesus ou repositionner Raheem Sterling dans l'axe. Conscient qu'ils ne pourront pas jouer tous les trois jours, l'ancien coach du Barça a déclaré qu'il pourrait faire évoluer le milieu offensif portugais Bernardo Silva en pointe, ou même le milieu relayeur allemand Ilkay Gündogan ! Manchester City a rendez-vous demain à Chelsea, reste à voir quelle sera l'option choisie par Guardiola.