Amiens SC : Les parlementaires de la Somme s’en mêlent

Mardi, l’Assemblée générale de la LFP a refusé le maintien d’ Amiens SC et de Toulouse FC en Ligue 1. Ce mercredi, les parlementaires de la Somme sont montés au créneau pour plaider pour les deux clubs relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison tronquée.

Amiens SC : Députés et sénateurs plaident pour le club picard en Ligue 1

L’Assemblée générale de la LFP a voté à 74,49 % contre le projet Ligue 1 à 22 clubs. Du coup, Amiens SC et Toulouse FC joueront en Ligue 2. En attendant l'assemblée fédérale décisive de la FFF, prévue le vendredi 26 juin, cinq députés et trois sénateurs du département de la Somme ont sollicité la clémence de l’instance faitière du football en France, mais aussi du Gouvernement, afin d’éviter la relégation aux deux clubs. « Nous vous demandons solennellement de faire preuve d'humanité tout en respectant les valeurs du football et l'équité sportive », on écrit lesdits parlementaires dans un courrier, selon l'AFP relayée par L'Équipe. Barbara Pompili (LREM), François Ruffin (LFI) et leurs collègues du département ont ensuite lancé l’appel suivant à la FFF et la LFP : « Mettez en place d'ici au 30 juin une Ligue 1 à 22 clubs pour la saison prochaine ».

Le président d'Amiens SC avait déjà annoncé la couleur

Bien avant les élus de la Somme, Bernard Joannin, le président d’Amiens SC avait demandé « aux membres de l'assemblée fédérale de la FFF, de refuser de valider la convention FFF-LFP qui exclut la possibilité d'une Ligue 1 à 22 la saison prochaine ». C’était mardi, dès que la décision de l’Assemblée générale de la LFP a rejeté la proposition de 22 clubs en Ligue 1 en 2020-2021. Il avait également fait savoir qu'il se tient prêt à déposer « un nouveau recours en référé devant le Conseil d'État ».