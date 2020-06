Bayern Munich Mercato : Coutinho et Perisic pas conservés

Bien que le Bayern Munich ne veuille pas conserver Philippe Coutinho et Ivan Perisic la saison prochaine, les Bavarois souhaitent prolonger leurs prêts jusqu'à la fin de la saison.

Le Bayern Munich discute avec le Barça et l'Inter

Prêtés cette saison, Philippe Coutinho et Ivan Perisic ne seront pas Munichois la saison prochaine, annonce Sport Bild. Néanmoins, le champion d'Allemagne souhaiterait prolonger les prêts des deux joueurs jusqu'à la fin de la saison. Une fois la dernière journée de Bundesliga à Wolfsbourg disputée, le Rekordmeister jouera la finale de coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen au début du mois de juillet. Puis, courant août, le Bayern Munich intègrera selon toute vraisemblance le "Final 8" de la Ligue des Champions, au vu de l'avance acquise lors du huitième de finale aller à Chelsea (3-0).

Cependant, la prise en charge des salaires coincerait dans les négociations avec le Barça (Coutinho) et l'Inter (Perisic). Le Bayern voudrait que les clubs auxquels appartiennent les joueurs payent une partie de leurs salaires, jugés trop élevés, particulièrement en cette période de crise. Cette saison, Coutinho a inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues. Quant au Croate, il a trouvé le chemin des filets à 6 reprises en 29 matchs et a distribué autant d'assists que son coéquipier Brésilien.