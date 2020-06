ASSE Mercato : Puel reste ferme sur son plan de redressement

Claude Puel, le manager général de l’ ASSE, a fait un tour d’horizon sur le mercato estival du club ligérien. Il a insisté sur les départs afin de réduire l’effectif pléthorique de l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Claude Puel, « réduire et équilibrer le groupe »

Claude Puel avait exprimé son désir de dégraisser l’effectif de l’ASSE, dès sa nomination, le 4 octobre 2019. Un peu plus de 7 mois après son arrivée, l’entraineur des Verts n’a pas changé sa position. Il a réaffirmé son intention de se séparer de plusieurs joueurs. Son objectif étant de réduire « son groupe très fourni en nombre », mais aussi la « masse salariale conséquente » de l’AS Saint-Étienne. « Il faut trouver des solutions, d’autant plus qu’il y a des déséquilibres dans l’effectif selon les postes », a indiqué Claude Puel en conférence de presse mercredi. Il a cependant précisé qu’il ne s’agit pas d’affaiblir son équipe. « La priorité, c’est de réduire et d’équilibrer le groupe, tout en le gardant compétitif », a rassuré le coach de l’ASSE. Selon les explications du technicien des Stéphanois, la réduction de l’effectif est une bonne initiative pour « le club comme pour les joueurs », car « c’est important pour l’harmonie générale ».

Claude Puel opte pour un recrutement intelligent

Le manager général des Verts est évidemment resté ferme sur la nouvelle politique du club. Comme il l’avait annoncé, les transferts (arrivées) à hauteur de 4 ou 5 M€ ne seront plus possibles à l’ASSE, jusqu’à nouvel ordre. « Le club est obligé de s’inscrire dans une autre politique. Dans ce cadre, on se devra d'être ambitieux », a-t-il clarifié, en prenant les exemples de Jean-Philippe Krasso et Setigui Karamoko recrutés sans indemnités de transfert. D’après Claude Puel, « ils ont du potentiel et n’ont pas coûté grand-chose ». Krasso est arrivée d'Épinal, et Karamoko de l'AS Béziers, en National.