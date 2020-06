Angers SCO Mercato : Négociations avec l’AS Nancy pour Bassi

Après avoir déboursé 7,5 M€ pour recruter Paul Bernardoni chez les Girondins de Bordeaux, Angers SCO souhaite transférer Amine Bassi de l’AS Nancy-Lorraine.

Après Bernardoni, Amine Bassi à Angers SCO ?

Angers SCO se renforce à son rythme, en vue de la saison 2020-2021. Ainsi, le club a recruté Paul Bernardoni à Bordeaux pour prendre la place de gardien de but N°1 aux dépens de Ludovic Butelle. D’autres recrues qui ne coûteront pas le prix du portier de 23 ans devraient rejoindre l’équipe de Stéphane Moulin. Parmi les joueurs pistés par les Angevins figurent Noah Fatar (18 ans) du LOSC et Ayoub Yousfi (17 ans) du PSG. Le 10 Sport croit savoir qu’Amine Bassi de l’AS Nancy-Lorraine est également courtisé par le Sporting Club de l’Ouest. La source évoque des contacts entre les deux clubs en vue du transfert du milieu offensif crédité d’une bonne saison dernière.

Amine Bassi, un crack de l'équipe de Jean-Louis Garcia

Le Marocain de 22 ans a inscrit 4 buts et délivré autant de passes décisives en Ligue 2. Joueur clé du dispositif de Jean-Louis Garcia, la cible d'Angers SCO a été titulaire 22 fois en 22 matchs disputés en championnat et a réussi à taper dans l’oeil du SCO, mais aussi su Stade Brestois. Le club breton serait aussi entré en négociation avec l’ASNL afin de s’attacher les services d’Amine Bassi. Ce dernier n’a plus qu’un an de contrat avec le club lorrain et est sur le marché cet été.