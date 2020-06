Stade Brestois Mercato : Mathias Autret vers la Belgique ?

Libre cet été après son départ du Stade Brestois, Mathias Autret pourrait poser ses valises du côté de la Belgique. Le KV Ostende serait intéressé par l’ancien capitaine de Brest.

Mathias Autret sur les tablettes du KV Ostende

Pas prolongé par la direction du Stade Brestois, Mathias Autret sera libre de s’engager avec le club de son choix cet été. Si jusqu’ici le milieu offensif de 29 ans n’a fait carrière que dans l’Hexagone, il pourrait découvrir l’étranger lors de la prochaine fenêtre des transferts. Selon L’Equipe, le natif de Saint-Thégonnec est sur les tablettes du KV Ostende. La situation contractuelle de l’ancien Caennais est à son avantage. A zéro euro, la formation belge se verrait bien réaliser un joli coup pour un joueur d’expérience comme Autret. Seulement, le pensionnaire de Jupiler Pro League devra sortir de solides arguments pour recruter l’ancien brestois. Plusieurs clubs sont également intéressés et pourraient le retenir dans l’Hexagone.

Grosse concurrence pour Autret

Mathias Autret suscite également l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Le RC Lens, Le Havre AC et le SM Caen sont tous les trois intéressés par le milieu offensif qui ne ferme d’ailleurs aucune porte pour cet été. « J’aimerais rester en France, en Ligue 1 idéalement. Mais je ne suis pas contre un gros projet de Ligue 2, et je ne suis pas non plus fermé à un départ à l’étranger », avait confié le joueur à Ouest France.