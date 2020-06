AS Monaco : Slimani, Bakayoko, début du grand ménage à l’ASM

Comme attendu, Islam Slimani ne sera pas conservé par l’AS Monaco. Mercredi, le club de la Principauté a annoncé le départ de l’Algérien ainsi que d’une dizaine de joueurs en fin de contrat.

Fin de l’aventure pour Islam Slimani à Monaco (Officiel)

Comme promis, Oleg Petrov va réduire l’effectif de l’AS Monaco cet été. Mercredi, le club du Rocher a officialisé une dizaine de départs dans un communiqué. Prêté avec option d’achat par Leicester, Islam Slimani ne sera pas conservé par l’ASM. Comme lui, Adrien Silva retourne également chez les Foxes après un an et demi sur le Rocher. Egalement prêté cette saison, Tiémoué Bakayoko va rentrer en Angleterre du côté de Chelsea. En fin de contrat, Moussa Sylla, Diego Benaglio et Seydou Sy quittent aussi le club princier. Huit autres joueurs de l’Academy sont également remerciés par l’AS Monaco.

Slimani poussé vers la sortie par Moreno ?

L’arrivée de Robert Moreno fin 2019 aura donc eu raison d’Islam Slimani. L’international algérien avait réalisé une belle première partie de saison avec l’AS Monaco. Sa complémentarité en attaque avec Wissam Ben Yedder, co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 réalisations, laissait penser que le club du Rocher allait lever son option d’achat. Mais c’était sans compter sur le licenciement de Leonardo Jardim et le recrutement du technicien espagnol. L’ancien sélectionneur de La Roja n’a pas hésité à reléguer l’Algérien sur le banc. Chose qui aurait pu pousser Islam Slimani à un départ en janvier. Mais au final celui-ci est resté jusqu’au terme de cette saison qui s’est terminée prématurément. Au final, l’attaquant de 32 ans quitte le Rocher avec 9 buts et 7 passes décisives en 19 apparitions. Il lui reste un an de contrat avec Leicester.