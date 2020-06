Stade Rennais : Le SRFC commence à sentir l'absence de Letang

Le Stade Rennais SRFC, devenu très attractif lors du passage de Olivier Létang à sa tête, commence à sentir le changement qui s’est opéré à son sommet. Une réalité nouvelle est en train de s’imposer aux nouveaux dirigeants qui croyaient pouvoir simplement faire dans la continuité de ce qu’a réalisé l’ancien directeur sportif du PSG.

Le Stade Rennais sous Olivier Létang, un club attractif

Le passage de Olivier Létang à la tête du club a rendu celui-ci très attractif. L’ancien président de l’écurie rennaise n’a pas hésité à utiliser son carnet d’adresses pour faire venir des joueurs importants, faisant ainsi du Stade Rennais FC un club capable de recruter d’importants joueurs. Le cas Hatem Ben Arfa, Mbaye Niang, Damien Da Silva ou même de Clément Grenier montrent bien combien le SRFC a progressé en peu de temps au point d’arracher des joueurs ciblés par les plus grands clubs européens. Les résultats du club parlent également en faveur de l'ancien président. Seulement, Olivier Létang n’est plus au club et même s’il a été remplacé par un respectable nom dans la gestion de club de football français, Nicolas Holveck, le rendu n’est déjà plus le même.

SRFC : Les fiascos Salisu et Tanguy Kouassi et l’autosatisfaction des dirigeants

Déclaré candidat pour recruter Mohammed Salisu, le défenseur central ghanéen de Real Valladolid, le SRFC n’aura aucune bonne nouvelle malgré sa prochaine participation à la Ligue des Champions. Celui-ci préfère répondre favorablement aux avances de clubs anglais. Everton est par exemple une des formations désireuses de le recruter. Très tôt positionné sur Tanguy Kouassi, Rennes va sentir le vide le traverser puisque le titi du Paris Saint-Germain lui a mis un vent en préférant le Bayern Munich. Et fort curieusement, plutôt que de s’inquiéter de la baisse d’attractivité du club, RMC Sport, fait état d’une satisfaction des nouveaux dirigeants, lesquels se féliciteraient de lutter des joueurs avec de grands clubs. Olivier Létang ne se serait pas satisfait d’un échec, il aurait même trifouillé son téléphone jusqu’à trouver les contacts nécessaires pour inverser les choix des cibles en faveur du SRFC. La réaction des nouveaux dirigeants rennais promet s’il faut désormais célébrer les échecs.