PSG Mercato : 70 M€, les priorités de Leonardo dévoilées

Le PSG va se débarrasser de plusieurs cadres en fin de contrat au mercato de cet été. Doit-on pour autant s’attendre à des arrivées tout aussi nombreuses ? Selon Le Parisien, le club de la capitale ne bénéficiera que d’un budget très serré de 70 M€ pour se renforcer, et aurait déjà identifié ses priorités estivales.

PSG : Un budget de 70 millions d'euros pour ce mercato ?

Le directeur sportif du PSG Leonardo a annoncé des départs massifs cet été. Thiago Silva, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Choupo-Moting, tous en fin de contrat, ne seront pas conservés par la direction du Paris Saint-Germain. Ils devraient évoluer sous de nouvelles couleurs la saison prochaine. Suite à ces départs pratiquement déjà actés, l’on pouvait croire que le PSG recruterait tout aussi massivement lors de ce mercato estival. Mais selon les informations du journal Le Parisien, le PSG devra gérer son mercato estival avec une enveloppe financière limitée. Leonardo ne disposerait que de 70 millions d’euros pour son prochain recrutement. Le Paris Saint-Germain devra donc allier malice et pragmatisme pour dénicher de belles affaires à moindre coût cet été. D’ailleurs, quatre profils auraient été ciblés.

Paris SG : Leonardo a déjà identifié ses priorités estivales

Le club de la capitale chercherait à attirer un nouveau gardien de but sous ses couleurs pour remplacer Sergio Rico. Ce dernier ne sera pas conservé à l’issue de son prêt par le Séville. Le patron de la cellule de recrutement du Paris SG voudrait également signer un latéral droit. Pour ce poste, il s’intéresserait de près à Hamari Traoré (Stade Rennais) ou encore à Léo Dubois (Olympique Lyonnais). Le stratège parisien penserait aussi à recruter un milieu récupérateur et aurait jeté son dévolu sur Tanguy Ndombélé de Tottenham. Le Paris SG voudrait profiter de la tension entre le Français et son entraineur José Mourinho pour le rapatrier, mais cela s’annonce compliqué. Tanguy Ndombélé est sous contrat jusqu’en 2025 avec Tottenham. Le club londonien n’a pas l'intention de se séparer de son joueur. Enfin, le directeur sportif parisien voudrait attirer un nouvel avant-centre pour remplacer Edinson Cavani et épauler Mauro Icardi la saison prochaine. Mission impossible si l'enveloppe mise à sa disposition n'est que de 70 millions d'euros.