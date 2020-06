ASSE : Finale de la Coupe de France, Puel à un souci

Pour la finale de la Coupe de France qui oppose l’ ASSE au PSG, Claude Puel a exprimé une inquiétude. Il sera privé de deux joueurs clés de son groupe.

ASSE : Kolodziejczak et Mahdi Camara restent suspendus pour la finale

L’ASSE et le PSG s’affronteront en finale de la coupe de France le 24 juillet au stade de France devant 5 000 supporters autorisés pour l’instant. Deux joueurs importants du dispositif de Claude Puel ne pourront pas prendre part à cette finale. Il s’agit de Timothée Kolodziejczak et de Mahdi Camara, suspendus. Malgré l’arrêt de quatre mois, ils ne joueront pas la finale, car ils n’ont pas purgé leur suspension à cause de la pandémie de Covid-19. Une situation déplorée par l’entraîneur de l’ASSE. « On a fini la saison passée avec des joueurs suspendus et qui n'ont pas pu purger leur match de suspension. Je trouve ça très regrettable », a-t-il souligné en conférence de presse. Vu l’arrêt définitif du championnat validé par la LFP et la FFF, Claude Puel aurait souhaité la levée des suspensions pour la finale de la Coupe de France. Le patron du staff technique de l’AS Saint-Étienne « trouve dommage qu'on n'ait pas pris en considération ces cas exceptionnels, avec une coupure de quatre mois (jusqu’à la date de la finale, ndlr) ».

Une bonne nouvelle pour l'ASSE

En revanche, l’ASSE peut se réjouir pour ses joueurs en fin de contrat le 30 juin 2020. Ils sont en effet autorisés, par une ordonnance du gouvernement, à prolonger, « par avenant, pour une durée maximale de six mois, à compter de la date de fin de saison initialement prévue par la fédération sportive ou, le cas échéant, la ligue professionnelle ». Le gouvernement précise que « cette durée de prorogation proportionnée permettra aux sportifs et entraîneurs concernés de part de participer aux compétitions se terminant au titre de la saison sportive 2019-2020, sans porter atteinte à la libre volonté des parties ». Plus concrètement, Loïc Perrin, Yohan Cabaye et William Saliba sont autorisés à prendre part à la finale de la Coupe de France, s’ils se mettent d’accord avec l’ASSE, mais aussi avec Arsenal, pour le dernier.