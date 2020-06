RC Lens Mercato : De bonnes nouvelles pour Enzo Crivelli

Le RCL, en quête d’un chasseur de buts, pourrait signer un joli coup en Turquie. Aux dernières nouvelles, le RC Lens voudrait recruter Enzo Crivelli. La direction des Sang et Or en pincerait pour l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux évoluant à Basaksehir.

Le RC Lens sur les traces d’Enzo Crivelli

Pour son retour dans l’élite, le RC Lens cherche à s’offrir des joueurs capables de l’aider à atteindre son objectif de se maintenir en Ligue 1 Conforama à la fin de la saison. Le vice-champion de Ligue 2 a déjà officialisé trois signatures. Auteur de bonnes apparitions avec les Sang et Or, Corentin Jean a vu son option d’achat levée. Champion de D2 allemande avec Arminia Bielefeld, le latéral Jonathan Clauss s’est engagé avec le RCL. Prometteur gardien vénézuélien, Wuilker Farinez est prêté avec option d’achat cette saison. Franck Haize attend désormais un nouveau renfort en attaque. Selon les informations de La Voix du Nord, le RC Lens s’intéresserait à Enzo Crivelli. L’attaquant de 25 ans réalise une belle saison en Turquie, sous les couleurs d'Istanbul Basaksehir.

RCL : Un intérêt réciproque Crivelli - Sang et Or ?

Formé chez les Girondins de Bordeaux, Enzo Crivelli a rejoint la Turquie l’été dernier en provenance du Stade Malherbe de Caen. Cette saison, l’ancien international U21 tricolore (5 sélections/1 but) compte 10 buts et 2 passes décisives en Super Lig. Il est sous contrat avec Basaksehir jusqu’en 2022. Selon La Voix du Nord, Enzo Crivelli serait « séduit par le projet » du RCL. Il serait même « enthousiaste à l’idée de pouvoir revenir en France ». Le média nordiste croit savoir que l’ancien jeune bordelais est prêt à faire un effort financier pour rentrer au pays. Le joueur et les Sang et Or se sont fortement rapprochés ces derniers temps. Il reste maintenant à connaitre la position du club stambouliote. Celui-ci avait dépensé 2,7 millions d’euros pour Crivelli. Il voudra peut-être récupérer sa mise dans une éventuelle transaction avec le RCL.