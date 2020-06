LOSC Mercato : Importante vague de départs annoncée cet été

Président du LOSC, Gérard Lopez s’apprête à acquérir le Royal Excel Mouscron en Belgique. Une fois que le rachat du club sera bouclé, plusieurs Dogues devraient aller garnir l’effectif de la formation belge.

Des joueurs du LOSC bientôt à l’Excel Mouscron

Après le LOSC, Gérard Lopez veut racheter un autre club. Mais cette fois, c’est en Belgique que l’entrepreneur luxembourgeois veut frapper un coup. Le président du Lille OSC est sur le point d’acquérir le Royal Excel Mouscron, club de première division belge. Selon La Voix du Nord, Marc Ingla, le directeur général des Dogues, est en train de finaliser les derniers détails pour la cession du club. En attendant que l’opération soit bouclée, le journal indique également que plusieurs joueurs du LOSC vont évoluer à Mouscron la saison prochaine. D’après le média, au moins cinq joueurs iront en prêt chez le pensionnaire de Jupiler Pro League qui ne compte que 16 joueurs dans son effectif professionnel.

Mouscron, un tremplin pour les titis de Lille ?

Raison pour laquelle la direction du LOSC veut réaliser un bon coup à zéro euro en prêtant quelques joueurs. Pour La Voix du Nord, Saad Agouzoul, Charles-Andreas Brym, Adam Jakubech, Agim Zeka et Manuel Cafumana Show sont les Dogues qui évolueront en Belgique la saison prochaine. Le Royal Excel Mouscron sera un tremplin pour les titis lillois qui feront régulièrement l’objet d’un prêt vers le club belge pour gagner du temps de jeu. A Lille, la concurrence est âpre au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Il apparaît donc difficile pour ces jeunes Dogues d’avoir du temps de jeu. En Belgique, ils pourraient en disposer et prétendre plus tard à une place dans l’effectif de Christophe Galtier. C’est d’ailleurs le cas de Kouadio-Yves Dabila. Le jeune défenseur ivoirien était prêté la saison dernière au Cercle Brugge. Il est aujourd’hui un candidat crédible au sein du groupe du coach Galtier.