Barça Mercato : Un deal Coutinho - Ndombélé dans les tuyaux

En quête d’un nouveau milieu de terrain, le FC Barcelone aurait ciblé Tanguy Ndombélé de Tottenham. Le club catalan aurait même un plan bien précis pour parvenir à ses fins. Le Barça voudrait inclure Philippe Coutinho dans le deal pour limiter les coûts.

Tanguy Ndombélé, le FC Barcelone reste à l’affût !

Arrivé à Tottenham durant le dernier mercato estival contre un chèque de 60 M€, Tanguy Ndombélé pourrait changer d’air lors du prochain mercato international. Le milieu de terrain n'a pas une bonne relation avec José Mourinho, son entraîneur. Il ne serait donc pas contre l'idée de changer de club, encore plus si c'est pour rejoindre une des meilleures équipes d'Europe. Plusieurs cadors européens seraient justement déjà venus aux nouvelles dans le but de le recruter. Tout comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone voudrait s’attacher les services de Tanguy Ndombélé. Avec Arthur Melo, Ivan Rakitic et Arturo Vidal sur le départ, le club catalan ne dispose plus d’une grande profondeur dans l’entrejeu. Les Blaugranas aimeraient attirer un nouveau milieu récupérateur et leur choix se porterait sur l'ancien Lyonnais.

Coutinho inclus dans le deal ?

Pour s’offrir les services du Français, le FC Barcelone a un plan. Selon les informations du journal The independent, les Barcelonais voudraient envoyer Philippe Coutinho à Tottenham en échange de Tanguy Ndombélé. Un deal qui ne déplait pas forcément aux Spurs. Le club londonien n'est pas insensible au charme de Philippe Coutinho et voudrait recruter le Brésilien actuellement prêté au Bayern Munich. Les dirigeants barcelonais et londoniens pourraient donc conclure un deal gagnant pour toutes les parties, même si rien n'est encore véritablement acté.