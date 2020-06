Inter Milan : Lourde sanction pour Milan Škriniar !

Expulsé dans le temps additionnel contre Sassuolo (3-3) hier soir en Serie A, Milan Škriniar a reçu une lourde sanction qui va le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines.

3 matchs de suspension et 10 000 € d'amende pour Milan Škriniar

Fin de match de folie hier soir entre l'Inter Milan et Sassuolo. Alors que les Nerazzurri menaient 2-1, Domenico Berardi a égalisé sur penalty pour Sassuolo, à neuf minutes de la fin du match. Cinq minutes plus tard, Borja Valero a redonné l'avantage aux Intéristes. Joie de courte durée puisque Giangiacomo Mangani a égalisé à la 89e minute. Dans le temps aditionnel, le défenseur international slovaque Milan Škriniar (31 sélections), a reçu un second carton jaune, synonyme d'expulsion.

Mais l'ancien défenseur de la Sampdoria, qui a virulemment contesté cette sanction, a été rappelé à l'ordre par la ligue italienne. Celle-ci lui a infligé une amende de 10 000 € ainsi qu'une suspension de 3 matchs. Antonio Conte devra donc se passer de Milan Škriniar dès ce dimanche pour le déplacement à Parme, puis mercredi prochain pour la réception de Brescia, et enfin le dimanche 5 juillet pour la réception de Bologne. Il sera de retour le 9 juillet pour la rencontre sur la pelouse de l'Hellas Vérone.