RC Lens Mercato : Pouille dévoile les ressources du Racing Club

Le RC Lens se renforce à l’occasion de son retour en Ligue 1 Conforama. Le Directeur général, Arnaud Pouille, a évoqué les ressources financières que compte utiliser le club pour assurer son train de vie.

Le RC Lens compte sur les droits TV et la valorisation des joueurs

Le RC Lens a recruté Corentin Jean (option d’achat levée), Jonathan Clauss et Wuilker Farinez. Le club promu en Ligue 1 Conforama a également prolongé le contrat de Simon Banza. Et la prolongation va avec la revalorisation salariale. Et d’autres renforts sont espérés par les Sang et Or. Mais sur quelles ressources compte le RCL pour subvenir à toutes ces dépenses, surtout en cette période de crise économique engendrée par la pandémie de COVID-19 ? Arnaud Pouille a répondu à la question sur France Bleu. Il compte en effet sur les droits de retransmission et la valorisation des joueurs de l’équipe. « Le montant des droits audiovisuels devrait passer de 6 à 7 M€ en Ligue 2 à plus de 30 M€ en Ligue 1 », a rappelé le Directeur général du RC Lens, dans un premier temps. Il a ensuite indiqué que le club nordiste « attend aussi un fort effet de la montée, sur la valorisation de l’effectif ». Et sur cet aspect, Arnaud Pouille « espère un effet multiplicateur entre 2 et 3... ».

Le RCL profite des retombées de la signature avec Mediapro

Notons que le budget du RCL en Ligue 1 pour la saison 2020-2021 est estimé à 46 M€. Quant aux clubs de l'élite, leurs revenus seront multipliés cette saison, avec les retombées de la signature avec Mediapro. En effet, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a signé avec groupe audiovisuel espagnol pour diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2. Le contrat paraphé en mai 2018 est de 1,153 milliard d'euros par saison, sur 4 ans, soit de 2020 à 2024.