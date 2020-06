OL : Ambitieux, Andersen promet de revenir au plus haut niveau

En difficulté pour sa première saison à l' OL, Joachim Andersen ne baisse pas les bras. Mieux, il promet de revenir au plus haut niveau avec l'Olympique Lyonnais la saison prochaine.

Andersen : "Je veux montrer que Lyon a fait le bon choix"

Dans un entretien accordé à 90min, Joachim Andersen, conscient du faible niveau de son rendement à l'OL, a annoncé qu'il sera de retour à son meilleur niveau la saison prochaine. "Dans un club comme Lyon, vous devez avoir 4 ou 5 défenseurs. Je me concentre uniquement sur moi-même, je me fiche que le club achète quelqu'un d'autre. Je crois en moi et je prouverai ce dont je suis capable au club la saison prochaine. [...] Je veux montrer à tout le monde que Lyon a fait le bon choix en investissant autant en moi, et je le démontrerai la saison prochaine", a déclaré Joachim Andersen, acheté 24 M€ à la Sampdoria l'été dernier.

OL : Joachim Andersen connait les attentes

À propos d'ambitions, les espérances du Danois ne concernent pas uniquement ses performances individuelles. Il se tourne aussi vers les objectifs collectifs. "Mon objectif est de gagner le championnat. Si ce n'est pas votre ambition à Lyon, vous devez jouer ailleurs. Nous voulons revenir à l'époque où l' OL a tout gagné. C'est ce que le club et le président veulent. C'est pour cela que je suis venu », a-t-il confié. Cette saison, Joachim Andersen a joué 30 matchs avec l'OL pour 2 buts inscrits, dont "un joli but" contre Benfica en Ligue des Champions.