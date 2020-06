Dijon FCO : Une mauvaise nouvelle tombe pour Djibril Cissé

Désireux de retrouver la Ligue 1 pour atteindre la barre des 100 buts en championnat, Djibril Cissé a pensé au Dijon FCO. Sauf qu’Olivier Delcourt, le président du DFCO, n’est pas intéressé par l’ancien buteur de l’OM.

Olivier Delcourt ferme la porte à Djibril Cissé

Le Nîmes Olympique, dernier espoir de Cissé ?





Retraité depuis bientôt deux ans,(39 ans en août) veut relever un dernier défi en Ligue 1. L’ancien attaquant tricolore (41 sélections/9 buts) compte rechausser ses crampons pour atteindre la barre des 100 buts en championnat. Pour assouvir son désir, Djibril Cissé avait lancé un appel au Dijon FCO et au Nîmes Olympique. Il vient de recevoir la réponse d’interrogé par L’Equipe. Le président dijonnais n’est pas emballé par la venue de Cissé . « C’est de la pure blague », a d’abord lancé le patron des Rouges avant de poursuivre. « Je l'admirais comme joueur, mais je ne l'ai jamais eu au téléphone. Peut-être faisait-il des appels du pied à Peguy (Luyindula, le directeur sportif), dont il est proche ».Avec cette sortie, on peut dire que Djibril Cissé ne réalisera pas son rêve sous le maillot du Dijon FCO. Après le départ de Stephy Mavididi , le DFCO a pourtant besoin d’un nouvel avant-centre. Mais le dernier 16e de Ligue 1 privilégierait plutôt d’autres profils en attaque, notamment des jeunes pousses. Reste maintenant à savoir quelle est la position du Nîmes Olympique par rapport à Cissé qui a évolué avec les jeunes du club occitan et n’exclut pas de boucler la boucle avec les Crocos. Le natif d’Arles est pour le moment bloqué à 96 réalisations en Ligue 1. Des buts inscrits sous les couleurs de l’AJ Auxerre (70), l’ Olympique de Marseille (24) et le SC Bastia (2).