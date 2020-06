ASSE Mercato : Fabrice Grange quitte l'AS Saint-Étienne.

Coup de tonnerre à l’ ASSE ! Fabrice Grange et le club ligérien se sont séparés d’un commun accord, ce jeudi, après 8 ans de collaboration.

Fabrice Grange quitte l' ASSE d'un commun accord avec le club

C’est fini entre l’ ASSE et Fabrice Grange ! Le club et l’entraineur des gardiens de but ont mis fin au contrat qui les liait ce jeudi 25 juin. Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, l’AS Saint-Étienne fait savoir que le technicien et le club « ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration ». « Le club remercie Fabrice Grange pour tout le travail qu’il a accompli avec professionnalisme et détermination depuis 2012. Il a apporté son expérience, son savoir-faire et sa connaissance du haut niveau à plusieurs générations de gardiens de but. Le club lui souhaite pleine réussite dans ses projets », a indiqué l’ASSE.

Fabrice Grange abandonne son protégé Stéphane Ruffier

Ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, Fabrice Grange avait rejoint les Verts en septembre 2012. Depuis cette date, il était l’entraineur des portiers au sein du club stéphanois. Il avait fini par être très proche de Stéphane Ruffier, le gardien de but N°1 de l’ASSE depuis 2011. Et depuis que ce dernier a été relégué sur le banc de touche par Claude Puel, au profit de Jessy Moulin, le coach de 48 ans était annoncé sur le départ. Son nom avait été associé à l’OL pour remplacer Gregory Coupet parti au Dijon FCO.