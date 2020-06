Borussia Dortmund : Lucien Favre présent en 2020/2021

L'actuel entraîneur du Borussia Dortmund, Lucien Favre, vient d'être confirmé sur le banc pour la prochaine saison par le directeur sportif, Michael Zorc.

Pas de prolongation en vue pour Lucien Favre

En poste depuis 2018 au Borussia Dortmund, Lucien Favre va aller au terme de son contrat, qui expire en 2021. Malgré le fait d'avoir terminé deuxième durant ses deux années d'exercice, l'entraîneur suisse va honorer sa dernière année de contrat. Mais il ne sera pas prolongé au-delà. C'est ce qu'a annoncé le directeur sportif du BVB, Michael Zorc qui a, pour sa part, prolongé son bail jusqu'en 2022 alors qu'il occupe la fonction depuis 1998. « Nous aurons la même équipe d'entraîneurs pour la prochaine saison. Nous voulons aller à l'attaque », a assuré le directeur sportif.

Sous les ordres de Lucien Favre, le Borussia Dortmund avait bien commencé les saisons de Bundesliga 2018/2019 et 2019/2020, occupant la première place, avant de lâcher du leste et de se faire dépasser par le Bayern Munich. En Ligue des Champions, le club de la Ruhr a atteint par deux fois les huitièmes de finale. Le PSG a éliminé les Jaune en Noir cette année (2-1, 0-2), tandis que Tottenham, futur finaliste, les avait bien plus facilement écarté de la compétition l'an passé (0-3, 0-1). Lucien Favre a tout de même gagné un trophée avec le Borussia, la Supercoupe d'Allemagne en début de saison (victoire 2-0 contre le Bayern Munich).