OM, Séville Mercato : Marseille, la piste Rony Lopes validée

Avant l’ouverture du marché international, le nom de Rony Lopes est associé à l’ OM. Transféré par l’AS Monaco au FC Séville l’été dernier, il n’a pas réussi à s’y imposer et la rumeur sur son retour en Ligue 1 circule.

OM : Rony Lopes à l'OM cet été pour se relancer ?

En difficulté au FC Séville, Rony Lopes serait bien inspiré en revenant en France pour relancer sa carrière à l’OM, selon Manu Lonjon. Ce dernier estime que le club phocéen est une rampe de lancement idéale pour l’ailier portugais, comparativement au FC Valence qui le courtise. « Rony Lopes à Marseille, ce serait du gagnant-gagnant », a-t-il indiqué dans le Talk du Phocéen. L’ancien joueur de l’AS Monaco a pris part à 14 matchs cette saison, dont 4 seulement en Liga. Néanmoins, en plus de son profil, son statut de remplaçant est un atout pour l’OM, si l'on croit l’ancien journaliste de Yahoo Sports. En effet, Marseille a besoin d’un joueur comme Rony Lopes « qui ne joue pas beaucoup » et qui pourrait arriver avec une soif de jouer ou l’envie de tout casser. D'après Manu Lonjon, « l’OM a une qualité que peu de clubs ont ». De ce fait, il pourrait bien « valoriser » l’ailier droit de 24 ans. « Un mec qui réussit à l’Olympique de Marseille a toujours plus de visibilité qu’un mec qui va réussir à Valence », a expliqué le confrère.

L'OM a-t-il les moyens de recruter Rony Lopes ?

Il faut cependant rappeler que Marseille n’aura pas les moyens de recruter cet été s’il ne parvient pas à vendre. Le tarif de Rony Lopes est fixé à 10 M€ minimum selon Transfermarkt, mais le club andalou pourrait en réclamer plus, car il l’a acheté à 25 M€, en août 2019 au club de la Principauté. Toutefois, l'OM pourrait se faire prêter les services du joueur formé au Benfica Lisbonne (Portugal). Pour rappel, ce dernier connait bien la Ligue 1 pour avoir joué trois saisons au LOSC (2014-2017) et deux saisons à l'AS Monaco (2017-2019).