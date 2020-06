Toulouse FC : Yaya Sanogo vers une destination exotique ?

Pas prolongé par le Toulouse FC, Yaya Sanogo va quitter le TFC cet été après trois années au club. L’attaquant de 27 ans serait proche de rejoindre la Russie où le Spartak Moscou ferait office de sérieux prétendant.

Yaya Sanogo en contact avec le Spartak Moscou

Arrivé en provenance d’Arsenal il y a trois ans, Yaya Sanogo va quitter le Toulouse FC le 30 juin. L’avant-centre de 27 ans n’a pas été prolongé et arrive au terme de son contrat au TFC. Il sera donc libre de s’engager avec le club de son choix cet été. A ce sujet, l’ancien Gunner serait déjà en discussions avec le Spartak Moscou. D’après L’Equipe, la formation russe aurait déjà proposé une offre à Sanogo. Celle-ci porte sur un contrat de deux ans, plus une en option, et un salaire annuel de 1,5 million d’euros. Les négociations se poursuivent entre les deux parties. D’autres clubs de l’élite et même du Golfe sont intéressés par Yaya Sanogo. Mais jusqu’ici seule la formation russe a présenté une offre comme le révèle le journal spécialisé.

Quel souvenir pour Sanogo au Téfécé ?

Yaya Sanogo n’a pas réalisé une grande saison avec le Toulouse FC. Le club de la Ville rose a terminé à la dernière place de Ligue 1 et évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Le natif de Massy a terminé la saison avec 3 buts et une offrande en 15 matches de championnat. Au total, il n’a inscrit que 16 buts et délivré 4 passes décisives en 76 apparitions sous le maillot des Violets. Il avait rejoint le Téfécé en tant que joueur libre il y a trois ans et s’apprête à s’engager avec son prochain club en tant que tel. Reste plus qu’à connaître quelle sera sa prochaine destination.