PSG Mercato : Sergio Rico tient une nouvelle porte de sortie

Non conservé par le PSG, Sergio Rico va retourner au FC Séville cet été. Mais le gardien espagnol pourrait prendre la direction de la Turquie, où le Galatasaray s’active pour le recruter.

PSG : Sergio Rico dans le viseur de Galatasaray

Prêté cette saison au Paris Saint-Germain par le FC Séville, Sergio Rico ne devrait pas défendre les couleurs parisiennes la saison prochaine. Les dirigeants du PSG n’auraient pas l’intention de lever son option d'achat fixée à 10 millions d'euros et s’activent en coulisse pour trouver une nouvelle doublure à Keylor Navas. Non conservé par le PSG, Sergio Rico va donc retourner à Séville où son contrat expire en juin 2021. Mais le portier espagnol ne devrait pas s’éterniser en Andalousie. Le club espagnol ne compte pas sur lui pour la saison prochaine et un prétendant serait prêt à le recruter dès cet été. Selon les informations du journal AS, le joueur de 26 ans pourrait finalement rebondir en Turquie la saison prochaine, puisque le Galatarasay s’active afin d’arracher sa signature.

Le Parisien pour remplacer Muslera ?

Les dirigeants de Galatasaray voudraient l’attirer afin de remplacer Fernando Muslera. Ce dernier s’est gravement blessé à la jambe droite et devrait être indisponible durant neuf mois. De son côté, Sergio Rico n’est pas contre l’idée de retrouver du temps de jeu au sein d’un nouveau club. Un accord est donc envisageable entre les différentes parties.