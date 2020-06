LOSC Mercato : Confidence de Gabriel Magalhaes sur son futur

Révélation du LOSC la saison dernière, Gabriel Magalhaes pourrait quitter le Lille OSC cet été. Une hypothèse qu’envisage désormais le défenseur brésilien qui est plus que jamais ouvert à un départ.

Gabriel Magalhaes lève les doutes sur son avenir

S’il a prolongé son contrat avec le LOSC en février, Gabriel Magalhaes est plus que jamais sur le départ cet été. Le défenseur lillois de 22 ans voit désormais son avenir loin du Nord. A ce sujet, il assure désormais parler de son avenir avec la direction des Dogues pour savoir quelle destination serait la meilleure pour lui. « Je parle beaucoup à Luis Campos pour voir où c'est le mieux pour moi car lui a beaucoup d'expérience. Je parle aussi avec mes agents, avec Gérard Lopez », a déclaré le défenseur central interrogé par L’Equipe. Le natif de Sao Paulo s’est déjà fixé des objectifs avec son prochain club.

La Seleçao, le rêve ultime de Gabriel

« Où que j’aille, ce sera pour jouer, être au top, au très haut niveau. Et surtout dans une équipe qui me permettra d'aller vers la Seleçao. C'est mon grand objectif, mon rêve. J’espère que j’y serai bientôt », a ajouté Gabriel Magalhaes. Pour le moment, l’identité du prochain club du Brésilien reste à déterminer. Plusieurs clubs se disputent le défenseur du LOSC. Chelsea, Naples, Everton et le PSG sont autant d’écuries intéressées par le joueur. Ces derniers jours, Naples semble avoir pris l’ascendant sur ses concurrents. Fernando Garcia, l’agent du défenseur lillois, révélait même la préférence de Gabriel pour le club italien. Une offre du pensionnaire de Serie A semble désormais attendue du côté de Lille.