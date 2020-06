Liverpool : Comment les Reds peuvent devenir champions ?

You'll never walk alone, vraiment ? Ce soir pourtant, les Reds de Liverpool pourront marcher seuls en direction du titre, attendu depuis 30 ans... Voici comment.

Manchester City peut encore retarder le sacre de Liverpool

Après 31 journées de Premier League, Liverpool dénombre l'incroyable total de 86 points à son compteur (soit plus de 2,77 points par match !) et peut, d'ici la fin de saison, aisément espérer battre le record de Manchester City (100 points en 2017/2018). Ce soir, les Citizens se déplacent à Chelsea et, en fonction du résultat, le club du Merseyside pourrait devenir officiellement champion d'Angleterre, 30 ans après le dernier titre obtenu.

Liverpool champion si Manchester City ne gagne pas

Pour l'heure, Manchester City compte 23 points de retard sur les Reds. Après ce match, il ne leur restera que 21 points à prendre, au maximum. Ainsi, une défaite ce soir à Chelsea les laisserait à 23 points du leader et serait synonyme de titre pour Liverpool. Même un match nul des Sky Blues acterait le sacre des Scousers puisque l'écart ne serait réduit qu'à 22 points. Seule une victoire retardera donc le sacre des hommes de Jürgen Klopp de quelques jours, mais une telle issue n'est pas écrite d'avance puisque Chelsea doit sécuriser sa place dans le top 4.