OM Mercato : un joli chèque en provenance d’Espagne

L' OM a besoin d'argent pour réduire son déficit financier. Il est donc fortement intéressé par le chèque qu'il pourrait recevoir d'Espagne pour la vente de Lucas Ocampos par le FC Séville.

Lucas Ocampos au Real Madrid, l' OM prêt à se frotter les mains

L’Olympique de Marseille a transféré Lucas Ocampos au FC Séville en juillet 2019 contre un chèque de 15 M€, hors bonus. Le contrat de ce dernier est accompagné d’une clause donnant droit à 15% de pourcentage à l' OM sur son prochain transfert. Les Phocéens espèrent récupérer un joli chèque pour ce dossier. Et les dernières rumeurs du mercato en Espagne évoquent un intérêt du Real Madrid pour Lucas Ocampos. Si l’on en croit les indiscrétions du site Todofichajes.com, le club madrilène serait prêt à sortir le chéquier pour recruter le sociétaire du FC Séville crédité d’une bonne saison. Il a marqué 11 buts et offert 3 passes décisives en championnat, en 26 matchs disputés, pour l’instant car la Liga se poursuit. D’après la source, les Merengues sont disposés à mettre 40 M€ sur la table pour s’attacher les services de l’Argentin cet été. En cas de transfert de l’ex-ailier de l’ OM au Real Madrid et au montant indiqué par le média, les Olympiens toucheraient 6 M€. En difficulté financière, les Marseillais seraient ravis d’empocher cette somme loin d'être négligeable en cette période de crise de COVID-19.

Lucas Ocampos au Real Madrid ou à l'Atlético ?

À noter que Lucas Ocampos est sous contrat avec les Sévillans jusqu’en juin 2024 et sa valeur est estimée à 32 M€ sur le marché des transferts. Rappelons que bien avant le Real Madrid, l’autre club de la capitale espagnole, l’Atlético Madrid avait déclaré son intention pour le joueur ayant évolué à l’OM entre janvier 2015 et mai 2019. Comme quoi, les Phocéens peuvent rêver d'un transfert du joueur de 26 ans et par conséquent d'une manne cet été.