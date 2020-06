OL : Amical face à Lyon, une D6 suisse se fixe 2 objectifs !

Un match de rêve attend les joueurs de l'US Port-Valais, modeste club de sixième division suisse. Ils affronteront l'OL qui prépare sa fin de saison.

Marquer 1 but face à l'OL et en encaisser moins de 10 !

Match de gala en ligne de mire pour l'US Port-Valois, club de D6 suisse (2e ligue du canton du Valais). Afin de préparer sa finale de Coupe de la Ligue et son/ses rendez-vous en Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais a recherché un club amateur capable de lui proposer une rencontre amicale. Mais les clubs français n'ayant pas retrouvé le chemin de l'entraînement, c'est donc en Suisse que l'OL a trouvé preneur, avec l'US Port-Valais, club du village éponyme situé sur les bords du lac Léman.

Une rouste pour l'USPV ?

La rencontre se déroulera le 1er juillet au stade Camille-Fournier d'Evian, rapporte Rhône FM. Et l'organisation du match relève du hasard. Jonathan Machado, joueur du club, travaille dans l'évenementiel sportif et a eu écho de la requête de l'OL. L'USPV s'est alors empressée de donner son accord. "Cela n'arrive qu'une fois dans une vie. On est bien conscient que l'on va prendre une rouste. Si l'on pouvait encaisser moins de 10 buts, ce serait déjà super", a concédé Machado pour le média suisse Le Matin. Même constat pour le coach Oscar Martins, qui lui, fixe un objectif offensif. "On sait que l’on va prendre une valise. Mais notre but, ce serait de marquer un ou deux 'goals', dont l’un sur coup-franc. Comme ça, oui, ce serait vraiment nickel", a-t-il déclaré. Certains joueurs Valois ont même chamboulé le programme de leurs vacances pour prendre part à ce match de rêve.