Amiens SC : Ligue 1, Luka Elsner veut y croire jusqu'au bout

Relégué en Ligue 2 sur décision de la LFP, Amiens SC compte se battre jusqu’au bout pour conserver sa place en Ligue 1 la saison prochaine. L'entraineur Luka Elsner a donné son avis sur l’issue de « cette bataille ».

Amiens SC : Luka Elsner garde espoir

C’est décidé, la Ligue 1 ne passera pas à 22 clubs la saison prochaine. Mardi dernier, l’assemblée générale des clubs professionnels de football a voté pour le maintien du championnat à 20 clubs. Cette décision entraine donc la relégation en Ligue 2 d’Amiens SC et de Toulouse FC qui ont respectivement terminé à la 19e et 20e place de Ligue 1 avant l’arrêt définitif du championnat. Mais en attendant le verdict final concernant le sort de son équipe, Luka Elsner reste optimiste. Dans des propos rapportés par L'Equipe, l’entraîneur amiénois a dans un premier temps expliqué qu’il reste « un homme de terrain » et laisse sa direction « mener cette bataille ». « On essaye de se détacher de cet élément là pour que le travail sur le terrain soit bon, et de minimiser cette incertitude qui plane », a-t-il indiqué. Mais Luka Elsner garde « un espoir important » concernant le maintien de son club en Ligue 1 la saison prochaine.

Une décision très attendue

Pour rappel, Amiens SC et Toulouse FC devraient être définitivement fixé vendredi 26 juin, date de l’assemblée fédérale de la Fédération Française de Football (FFF). Sauf énorme rebondissement, l’instance devrait entériner le maintien de la Ligue 1 à 20 clubs au grand dam de Toulouse et Amiens.