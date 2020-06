RC Lens Mercato : Précision de Haise sur la recrue Farinez

Le RC Lens a officialisé le transfert du gardien de but Wuilker Farinez, mercredi. Franck Haise a fait une précision sur la recrue arrivée de Millonarios FC, en Colombie.

RC Lens : Wuilker Farinez, futur successeur de Leca

Le RC Lens s’est fait prêter Wuilker Farinez pour une saison avec une option d’achat. Le Vénézuélien rejoint ainsi le groupe de Franck Haise qui compte déjà trois gardiens de but avec Jean-Louis Leca (34 ans), Thomas Vincensini (26 ans) et Didier Desprez (21 ans). Justement, vu cette situation, l’entraineur du Racing Club a été obligé de faire la précision suivante : « Jean-Louis Leca reste le gardien numéro 1 ». À la question sur l'intérêt de renforcer davantage le poste de portier, l'entraîneur du RCL répond sur France Bleu : « On veut améliorer l’effectif et préparer l’avenir et c’est le sens de la venue du futur gardien ». Tout est donc clair, Wuilker Farinez sera dont le successeur de Jean-Louis Leca que lorsque ce celui-ci prendra sa retraite.

RCL : Farinez « a accepté le RC Lens sans hésiter »

Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens a également commenté le transfert du gardien de but de 22 ans. « Wuilker Farinez était dans notre viseur depuis un moment. Nous avons donc attendu le bon moment pour le recruter », a-t-il souligné d’entrée. Bien que jeune, le néo-Lensois compte déjà 22 sélections avec le Venezuela et a disputé la Copa America. C’est donc un joueur important en Amérique du Sud comme l’a rappelé le dirigeant du RCL. Malgré tout, le natif de Caracas « a accepté sans hésiter le projet » du club promu en Ligue 1. Cela démontre « son envie de rejoindre le RC Lens ». Pour finir, Arnaud Pouille a expliqué que « Wuilker Farinez a certes un gros potentiel », mais il va s'aguerrir en Ligue 1 « aux côtés de Jean-Louis Leca et tirer le meilleur de son expérience ».