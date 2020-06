Coupe du monde Féminine : 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande

La FIFA a tranché. La prochaine Coupe du monde de football féminine, qui aura lieu en 2023, se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande.

32 équipes pour une Coupe du monde en Océanie

Aujourd'hui, la FIFA a officialisé le lieu de la prochaine Coupe du monde féminine. Deux pays océaniens, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, accueilleront l'événement. Cinq villes néo-zélandaises et sept villes australiennes ont été retenues, la grande finale se déroulera à Sydney. Cette Coupe du monde symbolise la première co-organisation de la manifestation. La Chine en fut le premier pays hôte en 1991, puis la Suède, les Etats-Unis par deux fois, de nouveau la Chine, l'Allemagne, le Canada et enfin la France ont organisé le tournoi. La candidature commune de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande a été préférée à celle de la Colombie. Plus tôt, le Brésil et le Japon avaient lâché l'affaire.

Pour la première fois, 32 équipes prendront part à ce qui va être la neuvième Coupe du Monde féminine de l'histoire. De 12 équipes en 1991, le tournoi s'est agrandi à 16 équipes en 1999, puis à 24 en 2015, et donc, en 2023, s'étendra à 32 nations, comme du côté masculin (pour l'instant). Les Etats-Unis monopolisent la moitié des trophées mis en jeu, les Américaines l'ont remporté quatre fois. Puis l'Allemagne compte deux sacres, enfin, la Norvège et le Japon affichent une étoile au-dessus de leur logo.