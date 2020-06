OGC Nice Mercato : Hassane Kamara rejoint les Aiglons (Off.)

Hassane Kamara défendra les couleurs de l’OGC Nice la saison prochaine. Jeudi soir, le Gym a annoncé la signature du latéral gauche de 26 ans qui évoluait depuis 5 ans au Stade de Reims.

Hassane Kamara est Niçois

Après quelques heures d’attente, l’annonce officielle est tombée pour Hassane Kamara. Comme attendu, l’arrière gauche s’est engagé en faveur de l’OGC Nice. Le club azuréen a officialisé la signature de Kamara sur son site ce jeudi. « Bienvenue Hassane Kamara (…) L’OGC Nice et le Stade de Reims ont trouvé un accord pour son transfert », peut-on lire. Selon L’Equipe, le montant du transfert s’élèverait à 4 millions d’euros. La nouvelle recrue niçoise sort d’une saison pleine avec le Stade de Reims. Le latéral a disputé 28 matches toutes compétitions confondues avec le club champenois pour 2 buts inscrits (contre le PSG et l’AS Monaco). Avec Reims, il a terminé à la 6e place du championnat.

Quatrième renfort pour Patrice Vieira

Avec la signature de Hassane Kamara, l’OGC Nice vient de frapper un joli coup. Le natif de Saint-Denis a été désigné par L’Equipe « meilleur arrière gauche » de la saison écoulée. Il était pisté par d’autres clubs et à l’étranger. Au final, le défenseur a choisi de rester en Ligue 1 et va disputer la Ligue Europa avec les Aiglons la saison prochaine. L’ancien rémois est la quatrième recrue estivale qu’enregistre Patrick Vieira. Le coach niçois a déjà accueilli le Brésilien Robson Bambu (Athlético Paranaense), l’Autrichien Flavius Daniliuc (Bayern Munich) et le milieu tricolore Morgan Schneiderlin (Everton). D’autres joueurs pourraient arriver au Gym. Nice courtise notamment le jeune attaquant lyonnais Amine Gouiri.