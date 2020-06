OL Mercato : Valence CF, Juninho fonce sur Gabriel Paulista

L’ OL cherche toujours un défenseur central en renfort cet été, en priorité. Et la piste menant à Gabriel Paulista vient de s’ajouter à la longue liste des cibles.

OL : Gabriel Paulista a le profil recherché par Juninho ?

L’OL prospecte partout en Europe et en dehors afin de se renforcer en défense. Joachim Andersen et Marcelo Guedes ont été défaillants la saison dernière, Juninho cherche donc un arrière axial pour former une paire avec Jason Denayer. Et il a mis ses radars sur son compatriote Gabriel Paulista. Ce dernier évolue au Valence CF depuis août 2017, il est un crack de l’équipe de l’entraineur Albert Celades. Pour preuve, il a pris part à 34 matchs cette saison avec Les Ches, soit 25 en Liga. Son profil correspond à celui recherché par le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais d’après Foot Mercato. Le Brésilien de 29 ans joue sur le côté gauche dans l’axe et a l’expérience du haut niveau. Il compte 82 matchs de Liga, mais également 46 rencontres en Premier League sous le maillot d’Arsenal entre 2015 et 2017. Et ce n’est pas tout ! Gabriel Paulista a également une vingtaine de matchs de coupe d’Europe à son compteur, Ligue des Champions et Ligue Europa confondues. La cible de l’OL est sous contrat à Valence jusqu’en 2022 et son coût est évalué à 17,5 M€ sur le marché.

Gabriel Paulista sur la longue liste des noms cochés par l'OL

Bien avant Gabriel Paulista, le club rhodanien a coché plusieurs noms sur sa liste pour le poste prioritaire à renforcer dans l’équipe de Rudi Garcia. Des noms ronflants : Mamadou Sakho (Crystal Palace), Diego Godin (Inter Milan) et Thiago Silva (PSG) y figurent. Il y aussi des noms moins prestigieux : Robin Koch (SC Fribourg), Samuel Gigot (Spartak Moscou), Marash Kumbulla (Hellas Vérone), Maximilian Wober (RB Salzbourg) et Michael Ngadeu (La Gantoise).