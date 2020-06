ASSE Mercato : Stéphane Ruffier pourrait dire «Oui» à Galatasaray !

Relégué au second rôle dans les buts de l’ ASSE, Stéphane Ruffier, contrairement à ses premières idées, pourrait finalement quitter l’ AS Saint-Étienne. Galatasaray s’intéresse à ses services, selon le journaliste Manu Lonjon.

ASSE Mercato : Galatasaray, la bonne porte de sortie pour Stéphane Ruffier

La situation de Stéphane Ruffier a changé à l’ ASSE avec Claude Puel sur le banc. Titulaire indiscutable depuis son arrivée de l’ AS Monaco, le portier bayonnais découvre depuis la saison écoulée les joies du rôle de doublure. L’ironie de l’histoire veut qu’il n’arrive qu’après Jessy Moulin à qui il a en tout temps barré la route. Une grosse incompréhension avec l’entraîneur Claude Puel, laquelle a été amplifiée par les propos de l’agent du portier de 33 ans, a rendu définitive la position de l’entraîneur à l’égard de Ruffier. Dès lors, aucun changement n’est prévu dans le traitement de sa situation pour la nouvelle année, sauf s’il change d’agent pour envoyer un message de paix à l’entraîneur. Mais l’attitude de défiance de Stéphane Ruffier montre qu’il ne se séparera pas de son agent pour faire plaisir au coach stéphanois. C’est dans cette situation de crise interne que Galatasaray souhaite recruter le portier, ce qui pourrait soulager les finances de l’ ASSE. Stéphane Ruffier coûte près de 2 millions d’euros de salaire à l’ AS Saint-Étienne par saison, une dépense que les dirigeants seraient bien heureux d’éviter.

Stéphane Ruffier pourrait bien quitter l’ AS Saint-Étienne

Stéphane Ruffier a aussi une dent contre la direction du club. Les dirigeants de l’ ASSE, par respect de la hiérarchie, soutiennent Claude Puel face à leur portier de ses 9 dernières années. Cette position du club ne plait pas du tout au gardien qui par conséquent a décidé de ne faire aucun cadeau au club. Même sans jouer, Stéphane Ruffier reste accroché à son salaire et refuse l’idée d’un transfert qui pourrait rapporter de l’argent à un club qui se montre finalement ingrat envers lui. C’est sur cette position qu’il a refusé de rejoindre Montpellier au dernier mercato hivernal. Cet été, c’est Galatasaray qui pense à lui pour garder ses buts, selon le journaliste Manu Lonjon. Non seulement il ne partira pas tant qu’il n’aura pas un salaire au minimum similaire à celui qu’il touche chez les Verts, mais en plus il souhaiterait qu’en cas d’accord avec le club turc, une rupture de contrat à l’amiable soit faite entre Saint-Étienne et lui. Ruffier refuse toujours l’idée que son départ rapporte de l’argent au club à une saison de la fin de son contrat.

Transfert de Stéphane Ruffier, Sainté pourrait tout lui céder

Avec le départ de Fabrice Grange du club du Forez à cause de cette affaire Ruffier, l’intéressé perd un grand soutien en interne, ce qui devrait le pousser à un départ. L’AS Saint-Étienne qui n’a pas trop de choix pourrait être obligée d’accepter ses conditions. Un départ du gardien lui permettrait au moins d’économiser les 2 millions d’euros de salaire à lui verser la saison prochaine, surtout parce qu’il ne devrait pas jouer.