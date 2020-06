OM : Stage au Portugal, les jeunes pros retenus sont connus

Nassim Ahmed, Ugo Bertelli, Aaron Kamardin, Jorès Rahou, Richecard Richard et Cheick Souaré sont les 6 jeunes qui viennent de signer leur premier contrat professionnel avec l’ OM, leur club formateur. André Villas-Boas n’a pas l’intention de tous les emmener au premier stage de préparation estivale de l’Olympique de Marseille.

OM : trois jeunes au stage au Portugal ?

L’ OM commence sa préparation estivale ce vendredi. Une préparation au cours de laquelle deux stages sont prévus : le premier à Faro (Portugal) du 30 juin au 11 juillet et le second à Munich (Allemagne) du 17 au 26 juillet. Pour le stage au Portugal, André Villas-Boas n’aurait pas l’intention d’emmener les 6 nouveaux professionnels. Selon les informations de La Provence, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille voudrait choisir que 2 ou 3 joueurs parmi ces 6 jeunes, à savoir le gardien Fabio Vanni, le milieu offensif Ugo Bertelli et le défenseur Aaron Kamardin. Aussi, des joueurs qui font déjà figure d’anciens, comme Ahmadou Dia, Alexandre Philiponeau et Florian Chabrolle, pourraient ne pas être retenus. Ce dernier serait intéressé par un départ de l’ OM cet été pour gagner du temps de jeu ailleurs.

Le stage au Portugal compromis ?

L’ OM prévoit d’aller en stage à Faro, au Portugal. Mais rien ne dit que ce stage sera possible. En effet, la situation sanitaire liée au Covid-19 au Portugal est telle que le gouvernement vient de reconfiner certaines villes…