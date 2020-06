Amiens SC : Christophe Jallet signe la fin de sa carrière

La saison 2019/2020 était la dernière pour Christophe Jallet. Dans les colonnes de L’Equipe, le latéral droit de 36 ans a annoncé vendredi qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur.

Christophe Jallet range ses crampons

On ne reverra plus Christophe Jallet sous le maillot de l’Amiens SC. A 36 ans, le défenseur amiénois estime qu’il est temps pour lui de ranger ses godasses. L’ancien joueur du PSG, de l’OL ou encore de l’OGC Nice a annoncé la fin de sa carrière dans un entretien à L’Equipe. « Je suis arrivé au bout de la route, a lâché l’arrière droit avant de s’expliquer. Il vaut mieux s'arrêter maintenant plutôt que de faire une année supplémentaire avec le risque de blessure ». L’ancien international tricolore (16 sélections/1 but) quitte les terrains avec certains remords. Il regrette notamment de n’avoir pas pu lutter jusqu’au bout pour le maintien d’Amiens SC. « Je n'avais vraiment pas envie de terminer sur cette crise du coronavirus, je n'ai pas vécu une saison aboutie, il y a eu cette descente où Amiens a été complètement lésé », a-t-il déploré.

Une nouvelle perte pour Luka Elsner

Avec Christophe Jallet, l’Amiens SC enregistre encore le départ d’un joueur d’expérience. Avant le latéral, Mathieu Bodmer (37 ans) avait déjà annoncé son départ à la retraite. Comme eux, Quentin Cornette avait annoncé son départ du Sporting. L’attaquant de 26 ans s’est engagé pour deux saisons avec Le Havre AC (Ligue 2). Le coach Luka Elsner devrait encore enregistrer d’autres départs. Le technicien amiénois va notamment perdre Serhou Guirassy. Le meilleur buteur du club la saison dernière (9 réalisations) bénéficie d’un bon de sortie cet été. Le natif d’Arles était déjà proche de quitter Amiens en janvier mais il avait préféré finir la saison avec ses coéquipiers.