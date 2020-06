PSG Mercato : 4 ans supplémentaires pour Layvin Kurzawa

En fin de contrat et annoncé sur le départ, Layvin Kurzawa devrait finalement prolonger son contrat avec le PSG. Le latéral gauche a donné son accord de principe.

Layvin Kurzawa au PSG jusqu'en 2024

Edinson Cavani et Thiago Silva ne sont pas conservés, Thomas Meunier s'est engagé au Borussia Dortmund... Plusieurs éléments phares du vestiaire parisien ont fait leurs valises. À ces noms, aurait dû s'ajouter celui de Layvin Kurzawa, en fin de contrat au PSG et dont les performances sont sujettes à de nombreuses interrogations. Pourtant, selon les informations de RMC Sport, l'international français (13 sélections, 1 but) devrait finalement prolonger son contrat jusqu'en 2024. Les dirigeants du club de la capitale auraient eu du mal à voir le joueur de 27 ans partir librement, lui qui est très apprécié de ses coéquipiers.

Kurzawa, l'un des plus anciens du vestiaire parisien

Voilà désormais cinq ans que Layvin Kurzawa porte les couleurs du PSG, après son transfert en provenance de Monaco en 2015. Il a disputé 122 matchs et a marqué 13 buts, dont un triplé contre Anderlecht en Ligue des Champions, le 31 octobre 2017. Cette saison, il a profité des absences de Juan Bernat sur le couloir gauche de la défense pour se procurer du temps de jeu. Il est apparu à 23 reprises, dont 14 fois en Ligue 1, et a marqué un but.