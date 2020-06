Amiens SC Mercato : Le gardien Régis Gurtner prolonge

Bien que l'Amiens SC ait été rétrogradé en Ligue 2, le gardien et capitaine de l'équipe, Régis Gurtner, fera partie de l'équipe qui aura la remontée pour mission l'année prochaine.

Régis Gurtner prolonge avec l'Amiens SC jusqu'en 2023

Régis Gurtner a tout connu avec l'Amiens SC. Le National en 2015, la montée en Ligue 2 en 2016, la montée en Ligue 1 en 2017, puis trois saisons consécutives dans l'élite. Malgré la relégation en Ligue 2 BKT cette saison (bien que le club continue à se battre), le gardien recruté en 2015 au Havre a prolongé son contrat d'un an avec le club picard. Alors que celui-ci expirait en 2022, il est finalement rallongé jusqu'en 2023. Amiens pourra donc compter sur son capitaine pour remonter le plus vite possible en Ligue 1 Uber Eats.

Régis Gurtner est titulaire depuis cinq ans et a joué 178 matchs avec le club amiénois. Cette saison, il a pris part à l'intégralité des rencontres de l'ASC en Ligue 1 (28 matchs joués). Il y a quelques temps, des rumeurs concernant son départ avaient pris forme, cette officialisation vient donc les anéantir. L'expérience de Gurtner ne pourra faire que du bien au club puisque Christophe Jallet (36 ans), joueur le plus expérimenté du club, a annoncé la fin de sa carrière.