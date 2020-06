ASSE Mercato : Un favori pour succéder à Fabrice Grange

Pour remplacer Fabrice Grange au poste d’entraineur des gardiens de but de l’ ASSE, des noms circulent déjà. Celui d’un ancien portier de l'OGC Nice et du PSG est en tête de liste.

ASSE : Lionel Letizi à la place de Fabrice Grange ?

L’ASSE et Fabrice Grange ont mis fin à leur collaboration d’un commun accord. Coach des gardiens de but stéphanois depuis 2012, le technicien de 48 ans a quitté son poulain Stéphane Ruffier pour un nouveau projet. Pour le remplacer à l’AS Saint-Étienne, le nom de Lionel Letizi est évoqué par Le Progrès. Lionel Letizi est désormais coach des gardiens de but du centre de formation du Gym et a travaillé à l’OGC Nice avec Claude Puel, quand ce dernier était le patron de l’encadrement technique des Aiglons entre 2012 et 2016. Toutefois, le coach des gardiens ne serait pas intéressé par une nouvelle collaboration avec l’entraineur de l’ASSE. Dans des propos rapportés par Poteaux-Carrés « Lionel Letizi se dit épanoui dans son rôle à l’OGC Nice ». Les noms de Franck Mantaux, Jean-Yves Hours et de Laurent Weber sont également cités par le quotidien régional. Pressenti un temps pour occuper le poste à l’ASSE, le légendaire dernier rempart de l’ASSE Jérémie Janot a prolongé son contrat avec Valenciennes FC le 16 juin, jusqu’en 2023.

Le message d'adieu de Fabrice Grange à l'AS Saint-Étienne

Fabrice Grange a quitté l’AS Saint-Étienne après huit saisons consécutives (2012-2020). Il s’était attaché au club, mais surtout à Stéphane Ruffier, le gardien de but N° 1, relégué sur le banc de touche par Claude Puel depuis février 2020. Il a fait ses adieux aux Verts, dans un message posté sur Instagram. « L’aventure s’arrête pour moi. Je tiens à remercier les deux présidents, M. Roland Romeyer et M. Bernard Caïazzo pour leur confiance durant toutes ces années. Merci à l’ensemble des Gardiens avec qui j’ai travaillé. Je souhaite le meilleur à l’AS Saint-Étienne et à ses nombreux supporters », a écrit Fabrice Grange.