FC Metz Mercato : Un défenseur pose ses valises en Allemagne

Comme d’autres clubs de l’élite, le FC Metz connaît également la fuite de ses talents. Latéral droit de l’équipe réserve des Grenats, Kiliann Sildillia a décidé de s’engager avec le SC Fribourg en Allemagne.

Kiliann Sildillia quitte le FC Metz pour Fribourg

Le FC Metz n’est pas épargné par le départ des jeunes issus de son centre de formation. En fin de contrat aspirant chez les Grenats, Kiliann Sildillia n’évoluera plus à Metz la saison prochaine. Selon les informations de L’Equipe, le jeune latéral droit a décidé de signer son premier contrat professionnel avec le SC Fribourg. D’après le journal, le joueur âgé de 18 ans s’est engagé pour trois ans avec le pensionnaire de Bundesliga. Un championnat qu’il devrait découvrir dans les prochains mois. A Fribourg, Kiliann Sildillia devrait évoluer avec l’équipe première. Le quotidien sportif révèle en effet qu’il va commencer à s’entraîner avec ses nouveaux partenaires dès le 13 juillet.

L’Allemagne, nouvel eldorado des pépites de Ligue 1 ?

Avec le départ de Sildillia du FC Metz pour le SC Fribourg, on peut dire que le championnat allemand attire de plus en plus de titis français. L’été dernier deux jeunes du PSG avaient rejoint l’Allemagne. Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) ont découvert la Bundesliga cette saison. Leurs cadets Tanguy Kouassi et Gloire Bunga devraient en faire de même la saison prochaine. Idem pour le jeune milieu de l’AS Nancy Gautier Ott qui s’est engagé avec Hoffenheim. A croire que la Bundesliga est très prisée par les pépites formées par les clubs de l’Hexagone.