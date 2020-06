Officiel : PSG, les finales de coupes les 24 et 31 juillet !

Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football (FFF), a officialisé les dates des finales de Coupes de France et de la Ligue que se disputeront le PSG, l'OL et l'ASSE.

PSG - ASSE le 24 juillet et PSG - OL le 31

"La finale de la Coupe de France aura lieu le 24 et la finale de la Coupe de la Ligue, le 31", a déclaré Noël Le Graët lors de l'assemblée fédérale de la FFF. Initialement prévues les samedis 25 juillet et 1er août, les finales ont été avancées aux vendredis pour ne pas faire de l'ombre au programme télévisé Fort Boyard, lui-même diffusé le samedi. Bonne nouvelle, ces rencontres seront ouvertes à un (très faible) public. "Pour l'instant, on est à 5 000 personnes autorisées en tribunes, on fera peut-être une demande pour essayer d'obtenir plus. 5 000 personnes au Stade de France, c'est vrai que c'est un peu court. J'aimerais bien qu'on puisse monter à 30 %, mais je n'en ferai pas une crise si on ne l'obtient pas", a renchéri le président de la FFF.

30 % de places disponibles serait donc synonyme de 24 000 spectateurs en tribunes. Roxana Maracineanu, la ministe des Sports, a quant à elle déclaré : "Nous avons entendu la demande de M. Le Graët. On a envie que le sport reprenne de façon populaire dans les stades. On s'en tient pour le moment à la jauge des 5 000 personnes car ça ne concerne pas que le sport mais aussi les grands rassemblements culturels dans l'espace public. Il y a une clause de revoyure le 11 juillet donc on verra en fonction de la courbe épidémique en France".