RC Lens Mercato : Lilian Nalis a signé au Racing Club (off)

Lilian Nalis s’est engagé avec le RC Lens. Il sera donc l’adjoint de Franck Haise cette saison, lui qui connait le technicien lensois depuis leur expérience commune dans plusieurs clubs.

Lilian Nalis, le nouveau venu au RC Lens

Le RCL, promus en Ligue 1, continue de se renouveler à tous les niveaux. Les dirigeants recrutent de nouveaux joueurs pour former l’équipe qui aura la charge d’arracher le maintien en fin de saison prochaine. L’entraîneur a lui aussi renforcé son staff technique avec l’arrivée de Lilian Nalis au RC Lens. L’ancien milieu de terrain, devenu entraîneur, a déjà officié dans plusieurs clubs français. Il est notamment passé en tant qu'adjoint sur le banc du CA Bastia, son ancien club en tant que joueur. Le nouvel adjoint de Franck Haise au Racing Club de Lens est aussi passé par le Stade Lavallois et Le Havre AC avant de signer chez les Sang et Or.

Franck Haise accueille une vieille connaissance dans son staff

Franck Haise et Lilian Nalis se connaissent bien. Ils ont joué ensemble au Stade Lavallois de 1995 à 1997. L’actuel coach du RC Lens était alors milieu de terrain. Depuis, les deux hommes ont gardé une bonne entente qui va profiter au RCL, club qui s’apprête à entrer dans la bataille pour se maintenir en Ligue 1 Uber Eats à l’issue de la saison 2020-2021.