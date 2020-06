PSG Mercato : Tanguy Kouassi au Bayern, Tuchel est déçu

Après plusieurs mois de négociations, Tanguy Kouassi a fait le choix de tourner le dos au PSG afin de s'engager en faveur du Bayern Munich. Un dénouement incompréhensible pour Thomas Tuchel. L'entraineur parisien s'est exprimé sur le dossier avec une pointe d'amertume.

PSG : Tuchel s’exprime sur le cas Tanguy Kouassi

Cet été, le Paris Saint-Germain va se séparer de plusieurs joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas de Thiago Silva, Edinson Cavani ou encore Choupo-Moting. Mais les joueurs d’expérience ne seront pas les seuls à quitter le navire parisien. Les deux titis parisiens,Adil Aouchiche (milieu de 17 ans) et Tanguy Kouassi (défenseur de 17 ans) vont également quitter le PSG. Présent en visio-conférence, Thomas Tuchel s’est exprimé sur le départ de ces deux jeunes joueurs. L’entraineur du Paris Saint-Germain a fait savoir qu’il pouvait comprendre le choix d’Adil Aouchiche, car « le milieu de terrain est peut-être le poste le plus difficile au PSG ». En revanche, Thomas Tuchel n’a pas caché sa déception pour Tanguy Kouassi. Ce dernier a fait quelques apparitions en équipe première cette saison, mais a finalement refusé de signer pro avec son club formateur. « Ce n'était pas le moment pour Tanguy de quitter le club parce qu'on avait confiance en lui », a-t-il déploré. Thomas Tuchel estime que le défenseur polyvalent avait tout pour s’imposer au sein de l’effectif parisien. « Il a eu des minutes, c'était possible de jouer au milieu comme un 6 ou en défense centrale », a indiqué l’entraineur parisien avant d’ajouter « je suis triste, c'est difficile de comprendre vu sa situation ».

Tanguy Kouassi va rejoindre le Bayern Munich

Pour rappel, Tanguy Kouassi a disputé 15 rencontres avec le PSG cette saison (toutes compétitions confondues). Le Paris Saint-Germain souhaitait conserver sa pépite. Mais le joueur de 17 ans en a décidé autrement. Il devrait signer son premier contrat professionel avec le Bayern Munich.