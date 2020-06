Real Madrid - Majorque (2-0) : Un autre but fait encore débat

Le Real Madrid a battu Majorque (2-0) mercredi lors de la 31e journée de Liga. Cette victoire a permis aux Madrilènes de reprendre la tête du classement. Mais le premier but des Merengue, oeuvre de Vinicius, suscite une grosse polémique.

Vinicius ouvre le score pour le Real Madrid

Auteur de l’ouverture du score du match entre le Real Madrid et Majorque, Vinicius a achevé une action commencée par Dani Carvajal au centre du terrain. Le latéral madrilène avait laissé Daniel Rodríguez par terre avant d’initier la contre-attaque pour trouver Luka Modric. Ce dernier a fait la passe décisive pour le but de Vinicius Jr alors que Gareth Bale rôdait dans la surface de réparation de Majorque. Sergio Ramos a ensuite assommé les Marjorcais avec un coup franc magistral à l’entrée de la surface de réparation.

Le but de Vinicius entaché d’une double irrégularité ?

Comme depuis la reprise de la Liga, cette nouvelle victoire du Real Madrid n’est pas du goût de tout le monde. La presse catalane soutient que le but de Vinicius ne devait pas être validé en raison d’une double irrégularité, à savoir une faute de Dani Carvajal sur Daniel Rodríguez à l’origine de la contre-attaque madrilène et un hors jeu de Gareth Bale. Ainsi, Mundo Deportivo estime que « Madrid reprend la tête avec une autre faveur d’arbitrage » et que Dani Carvajal a commis « une faute évidente ».