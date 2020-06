Bordeaux Mercato : Mise au point de l'agent de Paulo Sousa

Ces dernières heures, des rumeurs ont circulé sur une approche du Benfica Lisbonne pour Paulo Sousa. Dans une sortie, Hugo Cajuda, l’agent du coach des Girondins, a fait la lumière sur cette affaire.

L’entourage de Paulo Sousa dément pour Benfica

Un an après son arrivée, Paulo Sousa va-t-il quitter les Girondins de Bordeaux cet été ? On en est encore loin comme l’a assuré Hugo Cajuda, l’agent du coach bordelais. Vendredi, le représentant du technicien portugais a réagi aux informations selon lesquelles son client serait pisté par le Benfica Lisbonne. « Un mensonge » pour le patron de FIA Dubai, l’agence qui défend les intérêts de l’entraîneur bordelais. « Il est important d'informer et de clarifier que les nouvelles publiées en France et au Portugal concernant une "approche" faite par le SL Benfica à l'entraîneur Paulo Sousa sont fausses. Cette "approche" n'est rien d'autre que le pur fantasme de la presse sportive et, à ce titre, il était impératif de la nier catégoriquement et de ne pas contribuer à la propagation du mensonge », a dénoncé Hugo Cajuda.

Bruno Lage sur la sellette à Lisbonne ?

Cette sortie fait suite aux allégations de Manu Lonjon. Sur Twitter, le journaliste spécialiste du mercato indiquait que le nom de Paulo Sousa figurait dans la short-list du Benfica Lisbonne. Le club lisboète pourrait voir son titre de champion lui échapper au terme de la saison. Les Aigles comptent trois points de retard sur le FC Porto à six journées de la fin de la Liga NOS. En cas d’échec, les jours de Bruno Lage seraient comptés sur le banc de Benfica. Mais en cas de limogeage, le technicien portugais ne sera donc pas remplacé par son compatriote Paulo Sousa à qui il reste encore deux années de contrat avec les Girondins de Bordeaux.