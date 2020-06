RC Lens Mercato : Crivelli, le plan du RCL pour l’attirer

Le RC Lens lorgne Enzo Crivelli. Pour se donner les moyens d’attirer l’attaquant en Ligue 1, le Racing Club pourrait impliquer ses anciens coéquipiers au SC Bastia.

RC Lens : Leca, Cahuzac et Vincensini pour convaincre Crivelli ?

Le RC Lens a coché le nom d’Enzo Crivelli sur la liste des joueurs courtisés afin de se renforcer pour la Ligue 1. L’attaquant formé chez les Girondins de Bordeaux est le plan B des dirigeants du Racing Club, au cas où ils ne parviennent pas à acter le transfert d’Adrian Grbic, selon La Voix du Nord. Il faut rappeler que le Clermont Foot réclame entre 8 et 10 M€ pour céder son meilleur buteur, auteur de 17 buts en Ligue 2 la saison dernière. Enzo Crivelli a quitté le SM Caen l’été dernier pour signer à Istanbul Basaksehir en Turquie. Malgré cela, le RC Lens a un atout majeur pour faire revenir l’avant-centre de 24 ans en Ligue 1. Il s’agit d’anciens joueurs du SC Bastia qui sont dans l’effectif des Sang et Or, précisément Jean-Louis Leca, Yannick Cahuzac et Thomas Vincensini. Ces trois joueurs ont évolué avec Enzo Crivelli sous le maillot du club corse, lors de la saison 2016-2017. Ils pourraient donc le convaincre de les rejoindre au RCL, trois ans après avoir été coéquipiers au Sporting Club Bastiais.

Combien faut-il au Racing Club pour recruter Enzo Crivelli ?

Le tarif du joueur évoluant en Turquie est de 4,8 M€ selon le site spécialisé Transfermarkt. Cependant, le club stambouliote avait décaissé 2,7 M€ pour le recruter au Stade Malherbe de Caen en juillet 2019. Cette saison, Enzo Crivelli a marqué 13 buts et délivré 3 passes décisives en 37 matchs disputés. Le championnat turc ayant repris, la cible du RC Lens pourrait améliorer ses statistiques. Il est pour l’instant à 10 buts en 24 matchs joués en Süper Lig. Par ailleurs, le natif de Rouen est lié aux Orange et Bleu jusqu’en juin 2022.