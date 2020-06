LOSC Mercato : Christophe Galtier confirme deux signatures

Christophe Galtier vient de lever les doutes au sujet de l’avenir de Loïc Rémy et Jérémy Pied. Le coach du LOSC annonce que ses deux poulains, en fin de contrat, vont rempiler avec les Dogues.

Christophe Galtier annonce les prolongations de Rémy et Pied

Tous les deux en fin de contrat, Loïc Rémy et Jérémy Pied seront encore au LOSC la saison prochaine. Assurance donnée ce vendredi par Christophe Galtier. Le coach du Lille OSC a annoncé les prolongations de son attaquant et de son latéral droit. « Ils vont signer très rapidement leur prolongation. Ils seront là la semaine prochaine », a confirmé Christophe Galtier dans une interview accordée à L’Equipe. Avec cette sortie, l’entraîneur lillois ne fait que confirmer la tendance de ces derniers jours. RMC Sport révélait récemment que Loïc Rémy et Jérémy Pied devaient rempiler pour deux saisons supplémentaires à Lille. L’attaquant de 33 ans a réalisé un deuxième exercice meilleur avec les Dogues.

Récompense méritée pour Loïc Rémy et Jérémy Pied ?

Loïc Rémy a terminé la saison avec 14 buts en 30 matches. Lors de sa première saison il n’avait inscrit que 7 buts et délivré 2 passes décisives en 29 apparitions. Cette prolongation vient donc récompenser ses efforts sur le front de l’attaque nordiste. Quant à Jérémy Pied, il n’est cantonné qu’à un rôle de doublure de Zeki Celik au LOSC. La saison dernière, l’ancien lyonnais n’a disputé que 9 rencontres de Lille, dont 4 seulement comme titulaire, ce qui n'empêche pas Christophe Galtier de vouloir conserver l’arrière droit âgé de 31 ans.